Делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву 6 декабря

Женева, 1 декабря. Делегация правительства Сирии должна вернуться на переговоры на площадке Женевы 6 декабря, сообщил осведомленный источник, близкий к организаторам восьмой встречи.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 30 ноября заявил, что после выходных намерен возобновить восьмую встречу по Сирии в Женеве. Новый переговорный раунд, планируется завершить 15 декабря.

«Делегация правительства должна вернуться в следующую среду», — сообщил источник РИА Новости.

Спикер не исключает, что в Дамаске после встречи могут принять решение не отправлять делегацию до 11 декабря. Ранее сирийский посол в РФ Рияд Хаддад прокомментировал переговоры на площадке Женевы. Он подчеркнул, что диалог должен проходить без предварительных условий. Напомним, что в Сочи состоится Конгресс нацдиалога, в котором примут участие общественники, журналисты, представители сирийских партий.