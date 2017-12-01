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Делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву 6 декабря
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    Делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву 6 декабря

    11:37  1 Декабря 2017
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    Делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву 6 декабря

    Женева, 1 декабря. Делегация правительства Сирии должна вернуться на переговоры на площадке Женевы 6 декабря, сообщил осведомленный источник, близкий к организаторам восьмой встречи.

    Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 30 ноября заявил, что после выходных намерен возобновить восьмую встречу по Сирии в Женеве. Новый переговорный раунд, планируется завершить 15 декабря. 

    «Делегация правительства должна вернуться в следующую среду», — сообщил источник РИА Новости.

    Спикер не исключает, что в Дамаске после встречи могут принять решение не отправлять делегацию до 11 декабря. Ранее сирийский посол в РФ Рияд Хаддад прокомментировал переговоры на площадке Женевы. Он подчеркнул, что диалог должен проходить без предварительных условий. Напомним, что в Сочи состоится Конгресс нацдиалога, в котором примут участие общественники, журналисты, представители сирийских партий. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #дамаск #женева
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