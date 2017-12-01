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Сирия: Стаффан де Мистура сделал обширное заявление о ходе переговоров в Женеве - видео ФАН
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    Сирия: Стаффан де Мистура сделал обширное заявление о ходе переговоров в Женеве - видео ФАН

    11:59  1 Декабря 2017  /обновлено: 12:00  01 Декабря 2017
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    Сирия: Стаффан де Мистура сделал обширное заявление о ходе переговоров в Женеве - видео ФАН

    Женева (Швейцария), 1 декабря. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил пресс-конференцию специального посланника Организации Объединенных Наций Стаффана де Мистуры, на которое было сделано обширное заявление о текущем раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве.

    Де Мистура, констатировал факт того, что правительственная делегация прибыла несколько позже, чем представители оппозиции, о чём ранее сообщал корреспондент ФАН. Посланник заявил, что нынешняя встреча - не просто обычный раунд переговоров. Как заявил де Мистура, нельзя отрицать, что после территориальных потерь ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ, прим. Ред.) в Ракке и Дейр-эз-Зоре, настал «момент истины»:

    «Нам необходимо найти политическое решение. И это проявилось во многих решениях, позвольте мне просто упомянуть их, потому что все они влияют на то, что мы делаем и на то, что из себя будут представлять переговоры в следующем месяце. Это совместная декларация президента Путина и президента Трампа. Это саммит президентов Ирана, России и Турции. И это встреча между президентом Асадом и президентом Путиным».

    Представитель ООН также отметил роль России в установлении возможности для ведения политического диалога. При прямом посредничестве Москвы непримиримые в прошлом стороны удалось посадить за стол переговоров.

    «На данный момент у нас есть 2 делегации в Женеве, одна прибыла немного позже, но она здесь. Я бы хотел зафиксировать, что Российская Федерация оказала помощь в обеспечении безопасности членам делегации Сирийского правительства. И так же поблагодарить Саудовскую Аравию за весьма эффективную организацию объединенной делегации оппозиции».

    Была озвучена и официальная позиция ООН в отношении урегулирования сирийского конфликта:

    «У нас есть наш собственный постоянный интерес в помощи гражданскому обществу и нам это удавалось делать очень активно. Почему мы это делаем? Потому что это наш принцип. Делегации — это важно, но а как же народ Сирии? Слышим ли мы их голос? Поэтому мы вовлекли более 200 различных членов гражданского общества, и я их как обычно выслушал. Так же хочу подчеркнуть работу моего собственного и очень, очень эффективного женского консультативного совета.

    Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что после выходных намерен возобновить раунд переговоров в Женеву 5 декабря. При этом нынешний раунд планируется завершить 15 декабря.

    «Мы еще в самом начале, если смотреть на это в контексте 15 декабря. Сегодня происходит то, что, я бы назвал как, первой близкой параллельной встречей между двумя сторонами»,  — резюмировал де Мистура.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #оппозиция #сирия #дамаск #переговоры #женева #швейцария
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