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Политика
В ОБСЕ осудили лишение журналистов RT аккредитации в США
Политика
В ОБСЕ осудили лишение журналистов RT аккредитации в США
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    В ОБСЕ осудили лишение журналистов RT аккредитации в США

    11:04  1 Декабря 2017
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    В ОБСЕ осудили лишение журналистов RT аккредитации в США

    Москва, 1 декабря. ОБСЕ считает прямым воздействием на свободу слова лишение журналистов RT аккредитации при Конгрессе США. Об этом заявил накануне представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

    Соответствующее сообщение появилось на официальном аккаунте офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

    «Лишение RT аккредитации при Конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иностранных агентов имеет прямое влияние на свободу СМИ», — говорится в опубликованном сообщении.

    Также отмечается, что законодательство, требующее регистрировать зарубежные СМИ в качестве иностранных агентов, окажет негативное влияние на свободу средств массовой информации во всех государствах, где принимаются такие меры.

    Напомним, корреспонденты российского телеканала RT были лишены аккредитации при американском Конгрессе 21 ноября. Вашингтон аргументирует такое решение тем, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions зарегистрирована в США в качестве иностранного агента.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #обсе #rt #свобода слова
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