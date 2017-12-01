В ОБСЕ осудили лишение журналистов RT аккредитации в США

Москва, 1 декабря. ОБСЕ считает прямым воздействием на свободу слова лишение журналистов RT аккредитации при Конгрессе США. Об этом заявил накануне представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Соответствующее сообщение появилось на официальном аккаунте офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

«Лишение RT аккредитации при Конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иностранных агентов имеет прямое влияние на свободу СМИ», — говорится в опубликованном сообщении.

Revoking of RT accreditation to US Congress shows that "foreign agent" registration of media has direct impact on media freedom. Such legislation will have negative impact on #MediaFreedom in all countries applying such laws. My statement https://t.co/JptMiNEExx — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) November 30, 2017

Также отмечается, что законодательство, требующее регистрировать зарубежные СМИ в качестве иностранных агентов, окажет негативное влияние на свободу средств массовой информации во всех государствах, где принимаются такие меры.

Напомним, корреспонденты российского телеканала RT были лишены аккредитации при американском Конгрессе 21 ноября. Вашингтон аргументирует такое решение тем, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions зарегистрирована в США в качестве иностранного агента.