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Путин поздравил Росатом с 10-летним юбилеем
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    Путин поздравил Росатом с 10-летним юбилеем

    12:00  1 Декабря 2017
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    Путин поздравил Росатом с 10-летним юбилеем

    Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил бывших и текущих работников Государственной корпорации по атомной энергии Росатом с 10-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «С момента своего создания корпорацией пройден значительный путь, открывший новые возможности для развития отечественной атомной отрасли», — говорится в сообщении.

    Путин также рассказал о существенном увеличении выработки электроэнергии на атомных станциях. Кроме того, были построены более десяти энергоблоков в РФ и в других странах.

    Президент подчеркнул, что сейчас Росатом занимается продвижением таких направлений, как атомная энергетика малой и средней мощности, ядерная медицина, сверхпроводники, лазерные системы.

    В завершении Путин напомнил о важности вклада работников Росатома в развитие цифровых технологий и освоении арктических территорий.

    На сегодняшний день атомная промышленность занимает ведущие позиции в обеспечении национальной безопасности России и ее обороноспособности.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #росатом #юбилей
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