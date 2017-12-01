Путин поздравил Росатом с 10-летним юбилеем

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил бывших и текущих работников Государственной корпорации по атомной энергии Росатом с 10-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С момента своего создания корпорацией пройден значительный путь, открывший новые возможности для развития отечественной атомной отрасли», — говорится в сообщении.

Путин также рассказал о существенном увеличении выработки электроэнергии на атомных станциях. Кроме того, были построены более десяти энергоблоков в РФ и в других странах.

Президент подчеркнул, что сейчас Росатом занимается продвижением таких направлений, как атомная энергетика малой и средней мощности, ядерная медицина, сверхпроводники, лазерные системы.

В завершении Путин напомнил о важности вклада работников Росатома в развитие цифровых технологий и освоении арктических территорий.

На сегодняшний день атомная промышленность занимает ведущие позиции в обеспечении национальной безопасности России и ее обороноспособности.