Хомс: российские военные доставили в провинцию около двух тонн гумпомощи

Москва, 1 декабря. Военное ведомство России сообщило о проведении очередной гуманитарной акции в провинции Хомс.

По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии жители населенного пункта Шения провинции Хомс получили от военнослужащих РФ 1,9 тонны продуктов питания. За медицинской помощью к военным врачам обратились 118 сирийцев.

Отмечается, что в провинции Хомс за минувшие сутки было подписано еще одно соглашение о присоединении к режиму перемирия. Соответствующие документы подписали представители населенного пункта Арджун. Количество поселений, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 2291.