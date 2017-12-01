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Хомс: российские военные доставили в провинцию около двух тонн гумпомощи
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    Хомс: российские военные доставили в провинцию около двух тонн гумпомощи

    11:09  1 Декабря 2017
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    Хомс: российские военные доставили в провинцию около двух тонн гумпомощи

    Москва, 1 декабря. Военное ведомство России сообщило о проведении очередной гуманитарной акции в провинции Хомс.

    По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии жители населенного пункта Шения провинции Хомс получили от военнослужащих РФ 1,9 тонны продуктов питания. За медицинской помощью к военным врачам обратились 118 сирийцев.

    Отмечается, что в провинции Хомс за минувшие сутки было подписано еще одно соглашение о присоединении к режиму перемирия. Соответствующие документы подписали представители населенного пункта Арджун. Количество поселений, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 2291.

    Хомс: российские военные доставили в провинцию около двух тонн гумпомощи

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #перемирие #хомс
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