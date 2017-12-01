Американского экс-морпеха приговорили к пожизненному заключению в Японии

Токио, 1 декабря. Бывший военнослужащий США, экс-морпех Кеннет Франклин Синдзато, приговорен в Японии к пожизненному тюремному заключению за убийство 20-летней жительницы Окинава.

Синдзато проходил службу на авиабазе ВВС США на Окинаве на протяжении семи лет — после ее завершения в 2014 году он остался работать на острове гражданским специалистом.

28 апреля 2016 года Синдзато убил 20-летнюю японку, сообщает ТАСС. Ее тело было обнаружено только спустя месяц после преступления. В автомобиле, принадлежащем экс-морпеху, полиция обнаружила следы ДНК убитой, что послужило поводом для ареста Синдзато. Впоследствии он признал, что задушил девушку, а затем и нанес ей ножевые ранения.

Инцидент шокировал японскую общественность. В начале 2017 года Япония и США подписали протокол об уменьшении числа гражданских служащих американских военных баз на территории островного государства.