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В России разработали электросамолет вертикального взлета
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    В России разработали электросамолет вертикального взлета

    11:11  1 Декабря 2017
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    В России разработали электросамолет вертикального взлета

    Москва, 1 декабря. В России разработали уникальный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, который летает на электроприводе и способен транспортировать грузы и пассажиров на неподготовленные площадки, об этом сообщили в компании Napoleon Aero. 

    Новый российский самолет способен подниматься в воздух с обычных площадок, ему не нужны отдельные взлетно-посадочные полосы. Эксперты полагают, что самолет может быть полезным военным из-за его маневренности и малошумности, а также экономичности. По словам руководителя проекта Михаила Нуриджанова, на первом этапе инженеры готовят четырехместную машину VTOL, ее максимальный взлетный вес составляет 1,5 тонны.

    При одной зарядке воздушная техника способна пролететь до сотни километров, пишет газета «Известия». Спикер издания подчеркнул, что при наличии финансирования компания готова представить на испытания уже через три года. Как сообщал ранее портал Ura.ru, разработкой воздушной техники вертикального взлета также занимаются в Airbus и Boieng.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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