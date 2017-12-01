Дамаск: боевики обстреляли юго-запад провинции, погибла женщина

Дамаск, 1 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 обстреляли населенный пункт Дербель на юго-западе провинции Дамаск.

Сотрудники местного управления полиции сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из минометов обстреляли поселение Дербель, в результате обстрела погибла женщина. Разрывы мин причинили серьезный ущерб инфраструктуре населенного пункта, отмечают сотрудники полиции. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что исламисты «Ан-Нусры» при обстреле поселений Бейр-Сабир и Мазраат Бейт-Джинн убили мирного жителя, пять человек получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.