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Дамаск: боевики обстреляли юго-запад провинции, погибла женщина
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    Дамаск: боевики обстреляли юго-запад провинции, погибла женщина

    10:58  1 Декабря 2017
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    Дамаск: боевики обстреляли юго-запад провинции, погибла женщина

    Дамаск, 1 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 обстреляли населенный пункт Дербель на юго-западе провинции Дамаск.

    Сотрудники местного управления полиции сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из минометов обстреляли поселение Дербель, в результате обстрела погибла женщина. Разрывы мин причинили серьезный ущерб инфраструктуре населенного пункта, отмечают сотрудники полиции. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что исламисты «Ан-Нусры» при обстреле поселений Бейр-Сабир и Мазраат Бейт-Джинн убили мирного жителя, пять человек получили тяжелые ранения.

    Дамаск: боевики обстреляли юго-запад провинции, погибла женщина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #дамаск #джебхат ан-нусра
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