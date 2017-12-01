ДНР: тело горняка, пропавшего после аварии на шахте в Макеевке, найдено спасателями

Донецк, 1 декабря. Спасатели обнаружили тело горняка, оказавшегося под завалами в шахте «Ясиновская-Глубокая» в Макеевке.

«В 22:45 30 ноября обнаружено тело мужчины, работы по его извлечению продолжаются», — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Напомним, обрушение породы кровли горной выработки на шахте «Ясиновская-Глубокая» произошло 26 ноября. В момент обвала в забое находились 18 горнорабочих, 16 из них смогли самостоятельно выйи на поверхность. Судьба двоих оставалась неизвестной. Одного из них спасли вечером 28 ноября.

