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Политика
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ДНР: тело горняка, пропавшего после аварии на шахте в Макеевке, найдено спасателями
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    ДНР: тело горняка, пропавшего после аварии на шахте в Макеевке, найдено спасателями

    10:49  1 Декабря 2017
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    ДНР: тело горняка, пропавшего после аварии на шахте в Макеевке, найдено спасателями

    Донецк, 1 декабря. Спасатели обнаружили тело горняка, оказавшегося под завалами в шахте «Ясиновская-Глубокая» в Макеевке. 

    «В 22:45 30 ноября обнаружено тело мужчины, работы по его извлечению продолжаются», — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

    Напомним, обрушение породы кровли горной выработки на шахте «Ясиновская-Глубокая» произошло 26 ноября. В момент обвала в забое находились 18 горнорабочих, 16 из них смогли самостоятельно выйи на поверхность. Судьба двоих оставалась неизвестной. Одного из них спасли вечером 28 ноября. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #авария #шахта #гибель #горняк
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