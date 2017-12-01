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Сирия: олимпиада по русскому языку пройдет в Дамаске
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    Сирия: олимпиада по русскому языку пройдет в Дамаске

    10:54  1 Декабря 2017
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    Сирия: олимпиада по русскому языку пройдет в Дамаске

    Казань, 1 декабря. Посол Сирии в РФ Риад Хаддад сообщил, что в Дамаске состоится олимпиада по русскому языку, об этом он объявил на открытии первой Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку, которая проходит в Казани. 

    Для укрепления связи между россиянами и сирийцами необходимо изучать языки, поддерживать культурный обмен. Такое мнение выразил посол САР в России Риад Хаддад. 

    «Тем более, когда мы являемся союзниками, боремся против международного терроризма, который в скором времени победим. Поэтому необходимо открыть кафедру обучения арабского языка в Казани, как мы открыли кафедру обучения русского языка в Дамаске», — отметил сирийский дипломат.

    Он также заявил, что в Сирии будет проведена олимпиада по русскому языку, чтобы укрепить взаимодействие в области науки. Хаддад также подчеркнул, что отношения России и арабских стран активно развиваются, поскольку позиция Москвы основана на справедливом подходе и уважении к международному праву. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #дамаск
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