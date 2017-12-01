Германия будет продавливать «Северный поток-2», несмотря на протесты США — эксперт

США продолжат мешать реализации российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», прикрывая свои корыстные цели благовидным предлогом — альтруистической борьбой за энергетическую независимость Европы, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей экономист объяснил, что США хотят поставлять свой сжиженный газ в Европейский союз по завышенным с точки зрения европейских потребителей ценам, потому что эти цены значительно превосходят стоимость российского газа.

«Это естественно, поскольку в стоимость американского газа включены расходы на его транспортировку и сжижение. Это дорогой продукт, если перемещать его на внешние рынки. Но США хотели бы его сбывать. Поэтому они говорят, что Европа должна быть энергетически независима от России, которая якобы диктует свои условия, но на самом деле условия диктует Вашингтон, который хочет, чтобы деньги европейских потребителей шли американским поставщикам, а не России», — говорит Василий Колташов.

В результате экономические интересы США прячутся за политическими заявлениями, суть которых сводится к якобы альтруистической заботе об энергетической независимости Европы, говорит эксперт.

«США мешают реализации «Северного потока-2» с самого начала, когда Россия осознала, что поставлять газ в Европу через Украину рискованно. При этом именно американцы вынудили Россию понести огромные расходы в связи со строительством новой газовой ветки, которая проходит по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Потому что США причастны к тем трудностям, которые возникли между Россией и Украиной. Называются эти трудности «революцией достоинства на Украине». Как только эти достоинства раскрылись во всей своей красе, в Москве осознали, что поставки природного газа через Украину — непростое дело, которое в перспективе может и вовсе остановиться, потому что американцы попросят Киев перекрыть транзит природного газа «страны-агрессора», их послушают, и тогда Штаты восполнят образовавшийся недостаток газа в Европе своим сжиженным. Европейцев, конечно, не будет устраивать, что американский газ почти вдвое дороже российского, но как такового выбора у них не останется. Вернее, не осталось бы, если бы не «Северный поток-2»», — говорит руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

Василий Колташов напомнил, что существует еще и «Южный поток», но этот поток газопровода фактически заблокирован, и роль американцев в этом непонятна.

«Здесь понятно, что Германия не хотела «Южного потока», потому что она не хочет энергетической независимости стран-членов ЕС, в частности — стран Балканского полуострова. Германия заинтересована, чтобы газовые потоки шли через ее территорию, потому что ЕС разваливается и надо всех держать на крючке. Поэтому Германии выгоден «Северный поток-2», она будет его продавливать, несмотря на заявления Госдепартамента США», — считает эксперт.

Напомним, накануне официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что ««Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут способствовать усилению доминирования России в Европе и понизят энергетическую независимость Европы», сообщила «Газета.ru».