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Сирия: посол САР рассказал о составе делегации Дамаска на конгрессе нацдиалога в Сочи
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    Сирия: посол САР рассказал о составе делегации Дамаска на конгрессе нацдиалога в Сочи

    10:32  1 Декабря 2017  /обновлено: 10:58  01 Декабря 2017
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    Сирия: посол САР рассказал о составе делегации Дамаска на конгрессе нацдиалога в Сочи

    Казань, 1 декабря. Посол САР в РФ Рияд Хаддад сообщил о составе делегации Дамаска на конгрессе нацдиалога Сирии. По его словам, в Сочи отправится «наибольшее число людей, которые на самом деле представляют сирийское общество».

    «Во-первых, там будет присутствовать очень много представителей общественных деятелей, очень много представителей общественных организаций, разные представители партий, журналисты», — уточнил дипломат.

    Посол также заметил,мнение о том, что представители оппозиции в Эр-Рияде или Каире  являются представителями сельского народа, не отвечают истинному положению дел: «на самом деле,  это не так», пишет РИА Новости.

    «Те, которые будут присутствовать в Сочи, будут истинные представители сирийского народа», — подчеркнул Хаддад.

    Автор: Алексей Громов
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