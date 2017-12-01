Сирия: посол САР рассказал о составе делегации Дамаска на конгрессе нацдиалога в Сочи

Казань, 1 декабря. Посол САР в РФ Рияд Хаддад сообщил о составе делегации Дамаска на конгрессе нацдиалога Сирии. По его словам, в Сочи отправится «наибольшее число людей, которые на самом деле представляют сирийское общество».

«Во-первых, там будет присутствовать очень много представителей общественных деятелей, очень много представителей общественных организаций, разные представители партий, журналисты», — уточнил дипломат.

Посол также заметил,мнение о том, что представители оппозиции в Эр-Рияде или Каире являются представителями сельского народа, не отвечают истинному положению дел: «на самом деле, это не так», пишет РИА Новости.