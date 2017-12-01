Курды считают, что Ирак решил повторить опыт Саддама Хусейна

Эрбиль, 1 декабря. Региональное правительство Иракского Курдистана считает, что власти Багдада повторяют политику Саддама Хусейна по арабизации региона.

В Эрбиле сообщают, что режим Саддама был настроен на изменение демографии провинции Киркук и других многоэтнических территорий Ирака, в которых проживало курдское большинство. Курды выселялись из своих домов и изгонялись из региона, их место занимали арабы из южных пустынных областей Ирака. После падения режима Саддама курды смогли вернуться в свои дома, однако сейчас ситуация повторяется.

Власти Курдистана сообщили, что после захвата провинции Киркук 16 октября текущего года регион занят шиитскими ополченцами из «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Шииты уничтожают дома курдов и перевозят в Киркук свои семьи из южных пустынь страны. Нынешние власти Ирака, отмечают курды, повторяют политику Саддама.