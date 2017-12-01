Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года

Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине
Лидер непризнанного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет попросил
прощения у патриарха Русской православной церкви Кирилла. В своем письме он просит восстановить евхаристическое и молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе», а также отменить решения об отлучениях от церкви. Сегодня Филарет расскажет о перспективах общения с РПЦ в рамках пресс-конференции.
ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов
Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили
более 910 объектов боевиков на территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
Российские самолеты за неделю совершили около 420 боевых вылетов. Также в российском оборонном ведомстве рассказали, что за неделю 19 летательных аппаратов вели разведку у российской границы. Силами ПВО России были проведены два перехвата, нарушений границы допущено не было,
Аргентина прекратила поиск моряков, но продолжила искать подлодку
Власти Аргентины приняли
решение о завершении операции по спасению 44 членов экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан». В то же время, поиски самой подводной лодки будут продолжены.
В ВМС Аргентины заявили, что время поиска пропавших моряков живыми было превышено в два раза от возможного, однако операция не увенчалась успехом.
Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перемещения из базы ВМФ Ушуайа в город Мар-дель-плата. В последнем донесении ее командира сообщалось о коротком замыкании и затоплении дизельного отсека.
Лобстера с логотипом Pepsi на клешне выловили в Канаде
Необычная находка попасть на удочку рыбакам в Канаде: они поймали
лобстера, к которого на клешне был изображен логотип Pepsi. Первой особенность лобстера заметила Карисса Линдстренд, которая перематывала ему клешни. Изображение необычного ракообразного попало в Интернет, где разгорелся нешуточный спор о природе «татуировки». Некоторые считают, что в лобстера вросла этикетка от бутылки газировки, другие предположили, что к ракообразному приклеилась коробка. Новость о необычном лобстере подняла тему загрязнения мирового океана.