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Политика
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Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года

    Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине. ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов. Аргентина прекратила поиск моряков, но продолжила искать подлодку.
    10:44 1 Декабря 2017
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    Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине

    Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года

    Лидер непризнанного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет попросил прощения у патриарха Русской православной церкви Кирилла. В своем письме он просит восстановить евхаристическое и молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе», а также отменить решения об отлучениях от церкви. Сегодня Филарет расскажет о перспективах общения с РПЦ в рамках пресс-конференции. 
     

    ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов

    Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года

    Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили более 910 объектов боевиков на территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
    Российские самолеты за неделю совершили около 420 боевых вылетов. Также в российском оборонном ведомстве рассказали, что за неделю 19 летательных аппаратов вели разведку у российской границы. Силами ПВО России были проведены два перехвата, нарушений границы допущено не было,
     

    Аргентина прекратила поиск моряков, но продолжила искать подлодку

    Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года

    Власти Аргентины приняли решение о завершении операции по спасению 44 членов экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан». В то же время, поиски самой подводной лодки будут продолжены.
    В ВМС Аргентины заявили, что время поиска пропавших моряков живыми было превышено в два раза от возможного, однако операция не увенчалась успехом.
    Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перемещения из базы ВМФ Ушуайа в город Мар-дель-плата. В последнем донесении ее командира сообщалось о коротком замыкании и затоплении дизельного отсека.
     

    Лобстера с логотипом Pepsi на клешне выловили в Канаде

    Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года

    Необычная находка попасть на удочку рыбакам в Канаде: они поймали лобстера, к которого на клешне был изображен логотип Pepsi. Первой особенность лобстера заметила Карисса Линдстренд, которая перематывала ему клешни. Изображение необычного ракообразного попало в Интернет, где разгорелся нешуточный спор о природе «татуировки». Некоторые считают, что в лобстера вросла этикетка от бутылки газировки, другие предположили, что к ракообразному приклеилась коробка. Новость о необычном лобстере подняла тему загрязнения мирового океана.

     

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