Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года

Российские самолеты за неделю совершили около 420 боевых вылетов. Также в российском оборонном ведомстве рассказали, что за неделю 19 летательных аппаратов вели разведку у российской границы. Силами ПВО России были проведены два перехвата, нарушений границы допущено не было,

Аргентина прекратила поиск моряков, но продолжила искать подлодку

Власти Аргентины приняли решение о завершении операции по спасению 44 членов экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан». В то же время, поиски самой подводной лодки будут продолжены.

В ВМС Аргентины заявили, что время поиска пропавших моряков живыми было превышено в два раза от возможного, однако операция не увенчалась успехом.

Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перемещения из базы ВМФ Ушуайа в город Мар-дель-плата. В последнем донесении ее командира сообщалось о коротком замыкании и затоплении дизельного отсека.