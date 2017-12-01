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Посол Сирии в РФ: Конгресс нацдиалога станет точкой перелома в жизни САР
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    Посол Сирии в РФ: Конгресс нацдиалога станет точкой перелома в жизни САР

    10:21  1 Декабря 2017  /обновлено: 10:47  01 Декабря 2017
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    Посол Сирии в РФ: Конгресс национального диалога Сирии станет переломной точкой

    Москва, 1 декабря. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что Конгресс национального диалога станет переломной точкой урегулирования конфликта на территории САР. Дата проведения мероприятия пока не определена — нужно провести большую работу, добавил Хаддад. 

    «Идет большая, огромная подготовка, потому что мы все рассчитываем на результаты этого мероприятия. Мы считаем, что этот конгресс, который будет проводиться в Сочи, является точкой перелома в жизни Сирии», — цитирует РИА Новости Хаддада.

    Посол также отметил, что считает предстоящее мероприятие знаменательным событием. По его мнению, Конгресс сыграет важную роль в политическом урегулировании ситуации в Сирии.

    Комментируя тот факт, что Конгресс национального диалог уже несколько раз откладывался, Хаддад заявил, что это свидетельствует о важности предстоящего форума. До назначения даты, пояснил посол САР в РФ, нужно провести необходимые мероприятия. 

     

    Автор: Федор Веснин
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