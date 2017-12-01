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Отряд ВМФ РФ отправился в район поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан» в Атлантике
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    Отряд ВМФ РФ отправился в район поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан» в Атлантике

    10:19  1 Декабря 2017
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    Отряд ВМФ РФ отправился в район поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан» в Атлантике

    Москва, 1 ноября. Специалисты аварийно-спасательного отряда ВМФ РФ в пятницу были направлены в район поиска пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан».

    Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что российские специалисты вышли в море в пятницу утром на борту аргентинского судна «Ислас Мальвинас», который должен их доставить в район поисков «Сан-Хуана», пишет РИА Новости.

    Ранее на борт «Ислас Мальвинас» было погружено российское оборудование мобильного комплекса телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс».

    Напомним, аргентинская субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки находилось 44 члена экипажа. Спустя 15 дней после начала поисково-спасательной операции ВМС Аргентины заявили, что кампания по спасению моряков завершена, но поиски самой подлодки продолжатся.

    Автор: Алексей Громов
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    #аргентина #вмф рф #поиски #сан-хуан
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