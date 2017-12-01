Омские дольщики обратились к Путину за помощью из-за проблем с долгостроем

Омск, 1 декабря. Участники долевого строительства из Омска намерены направить обращение в адрес президента России Владимира Путина, чтобы глава государства оказал содействие в решении проблемы с долгостроем по улице 70 лет Октября, застройщиком которого выступал АО ТПИ «Омскгражданпроект»

Дольщики потребовали личного приема временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова на митинге у здания правительства региона, который состоялся 29 ноября. По словам омичей, у регионального Минстроя нет возможности разрешить ситуацию, поскольку застройщик готовится к процедуре банкротства.

Активисты не добились личной встречи с Бурковым, поэтому решили обратиться к главе государства Владимиру Путину за помощью. Дольщики предлагают собрать межведомственную комиссию, которая могла бы определить четкие сроки сдачи объекта и ответственных за это лиц. Напомним, что российский лидер поставил вопрос долевого строительства на особый контроль, поручив проработать переход от долевой системы к проектной, чтобы минимизировать риски для граждан РФ с помощью иных способов финансирования строительства.