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Омские дольщики обратились к Путину за помощью из-за проблем с долгостроем
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    Омские дольщики обратились к Путину за помощью из-за проблем с долгостроем

    10:33  1 Декабря 2017
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    Омские дольщики обратились к Путину за помощью из-за проблем с долгостроем

    Омск, 1 декабря. Участники долевого строительства из Омска намерены направить обращение в адрес президента России Владимира Путина, чтобы глава государства оказал содействие в решении проблемы с долгостроем по улице 70 лет Октября, застройщиком которого выступал АО ТПИ «Омскгражданпроект»

    Дольщики потребовали личного приема временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова на митинге у здания правительства региона, который состоялся 29 ноября. По словам омичей, у регионального Минстроя нет возможности разрешить ситуацию, поскольку застройщик готовится к процедуре банкротства.

    Активисты не добились личной встречи с Бурковым, поэтому решили обратиться к главе государства Владимиру Путину за помощью. Дольщики предлагают собрать межведомственную комиссию, которая могла бы определить четкие сроки сдачи объекта и ответственных за это лиц. Напомним, что российский лидер поставил вопрос долевого строительства на особый контроль, поручив проработать переход от долевой системы к проектной, чтобы минимизировать риски для граждан РФ с помощью иных способов финансирования строительства. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #омск #дольщики
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