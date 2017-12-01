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Одиннадцать человек пострадали при стрельбе в университете в Пакистане
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    Одиннадцать человек пострадали при стрельбе в университете в Пакистане

    10:45  1 Декабря 2017
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    Одиннадцать человек пострадали при стрельбе в университете в Пакистане

    Пешавар, 1 декабря. В результате нападения неизвестных неизвестных на кампус сельскохозяйственного университета в пакистанском городе Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва пострадали не менее 11 человек.

    Как сообщает телеканал Geo TV, неизвестные в масках проникли на территорию учебного заведения и открыли стрельбу, с улицы был слышен звук выстрелов и отдельных взрывов. Газета Dawn сообщает, что преступникам удалось проникнуть и в студенческое общежитие, однако неизвестно, сколько студентов на тот момент находилось внутри. На данный момент известно об 11 пострадавших, семеро из них — студенты.

    По данным телеканала, прибывшим на место отрядам полиции и армии удалось уничтожить одного из злоумышленников.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #нападение #стрельба #пакистан
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