Одиннадцать человек пострадали при стрельбе в университете в Пакистане

Пешавар, 1 декабря. В результате нападения неизвестных неизвестных на кампус сельскохозяйственного университета в пакистанском городе Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва пострадали не менее 11 человек.

Как сообщает телеканал Geo TV, неизвестные в масках проникли на территорию учебного заведения и открыли стрельбу, с улицы был слышен звук выстрелов и отдельных взрывов. Газета Dawn сообщает, что преступникам удалось проникнуть и в студенческое общежитие, однако неизвестно, сколько студентов на тот момент находилось внутри. На данный момент известно об 11 пострадавших, семеро из них — студенты.

По данным телеканала, прибывшим на место отрядам полиции и армии удалось уничтожить одного из злоумышленников.