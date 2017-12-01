Lexus представил для авторынка США пятиместный LX 570

Москва, 1 декабря. Компания Lexus представила в Лос-Анджелесе свою новинку – пятиместную модификацию внедорожника LX. Ранее подобная модель не продавалась на рынках США.

Автомобиль нового поколения получил название LX 570 — вместо трех рядов кресел новая модель имеет два. Как рассказали в компании, на изменении конструкторы пошли, изучив мнения автолюбителей. Оказалось, что многим клиентам не хватало места для вещей в Lexus LX. Именно для них грузовое пространство автомобиля увеличили на 15%.

Сообщается, что стоимость пятиместной версии Lexus LX будет на 5 тысяч долларов меньше, чем стоимость предыдущей модификации. Для покупки в США будет доступна только одна комплектация LX: 5,7-литровый двигатель мощностью 383 лошадиных сил.

Обновленный внедорожник появится в продаже уже в следующем году, его стоимость составит 86 175 долларов.