Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В ОБСЕ осудили лишение журналистов RT аккредитации в США
Технологии
Фрегат, участвовавший в операции против ИГ в Сирии, возвращается в Средиземное море
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фрегат, участвовавший в операции против ИГ в Сирии, возвращается в Средиземное море

    10:19  1 Декабря 2017
    138

    Фрегат, участвовавший в операции против ИГ в Сирии, возвращается в Средиземное море

    Москва, 1 декабря. Фрегат «Адмирал Григорович» после участия в военной операции против террористов в Сирии возвращается в Средиземное море. Об этом заявил в пятницу командующий Черноморским флотом Александр Витко.

    По его словам, ранее в Средиземное море уже были перенаправлены подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», теперь к ним присоединится и фрегат «Адмирал Григорович», пишет газета «Красная Звезда».

    «Адмирал Григорович» относится к проекту 1135.6, основным назначением которого является противодействие надводным кораблям и подлодкам, а также отражение атак с воздуха. Фрегаты проекта оснащены универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

    Напомним, накануне стало известно, что авианосец «Адмирал Кузнецов», участвовавший в контртеррористической операции в Сирии, будет отремонтирован в строго запланированные сроки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #адмирал григорович #вмф рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть