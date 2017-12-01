Фрегат, участвовавший в операции против ИГ в Сирии, возвращается в Средиземное море

Москва, 1 декабря. Фрегат «Адмирал Григорович» после участия в военной операции против террористов в Сирии возвращается в Средиземное море. Об этом заявил в пятницу командующий Черноморским флотом Александр Витко.

По его словам, ранее в Средиземное море уже были перенаправлены подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», теперь к ним присоединится и фрегат «Адмирал Григорович», пишет газета «Красная Звезда».

«Адмирал Григорович» относится к проекту 1135.6, основным назначением которого является противодействие надводным кораблям и подлодкам, а также отражение атак с воздуха. Фрегаты проекта оснащены универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Напомним, накануне стало известно, что авианосец «Адмирал Кузнецов», участвовавший в контртеррористической операции в Сирии, будет отремонтирован в строго запланированные сроки.