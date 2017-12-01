Российские космонавты проведут ремонт иллюминаторов на МКС

Москва, 1 декабря. Российские космонавты выйдут в открытый космос, чтобы провести ремонт иллюминаторов на Международной космической станции.

Они нанесут на кварцевые стекла специальное нанопокрытие из сплава металла и керамики, чтобы повысить их твердость и прозрачность, сообщает газета «Известия» со ссылкой на научно-техническое обоснование исследования «Пересвет».

На иллюминаторах МКС из-за микрочастиц космического мусора регулярно появляются трещины, которые увеличиваются из-за перепадов температур, давления и радиации. Ремонтные работы в открытом космосе запланированы на 2018 – 2020 годы.

Ранее стало известно, что члены будущего экипажа МКС пройдут экзамены на ликвидацию экстренных ситуаций в Звездном городке в Подмосковье.