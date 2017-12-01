Встали на защиту братьев меньших: РКН выступил против жестокого обращения с животными

30 ноября, в День домашних животных, сотрудники Роскомнадзора опубликовали данные о блокировке сайтов, где смакуют акты насилия и издевательства над животными. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Роскомнадзор, в свою очередь, вносит и свой скромный вклад в борьбу против жестокого обращения с животными и незаконной их продажи. За время существования Единого реестра запрещенной информации, на основании 1395 судебных решений, были внесены 2 143 URL за продажу редких животных и 363 URL за жестокое обращение с ними. Более 200 ссылок приходится на различные страницы в социальных сетях», — сообщает регулятор.

В ведомстве отмечают, что для расширения масштаба этой работы необходима помощь интернет-пользователей. Роскомнадзор призвал россиян мониторить Сеть на предмет сайтов, которые размещают видео- и фото- материалы насилия над животными.

«Помните, что только объединенные усилия государства и граждан обеспечат жизнь всех домашних животных в нашей стране долгой и счастливой», — добавили в РКН.

Острая проблема

Аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН заявление Роскомнадзора, посвященное Дню домашних животных.

«Я понимаю, как скверно чувствуют себя люди, когда что-либо нехорошее случается с их любимцами. Особенно неприятный осадок оставляют видеосюжеты либо фото, где фиксируются самые разные варианты жестокого обращения с ними, не говоря уже, например, о роликах со сценами убийства беззащитных перед злыми людьми котят. И потом еще спрашивают, кто тут животные: котята или щенки либо двуногие выродки, которые над ними безнаказанно издеваются и потом с извращенным удовольствием тиражируют акты садизма в сети Интернет», — рассказал Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, проблема очень остра, причем не только в плане издевательств над домашними животными, но и по отношению к тем же бурым медведям. Факты такого рода широко известны.

«Роскомнадзор прав, когда говорит о том, что «проблема стоит настолько остро, что государство вынуждено принимать все более активные меры в борьбе с проявлениями нечеловечности по отношению к братьям нашим меньшим». Принятые на днях депутатами Государственной думы в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые увеличивают срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет заключения, — одна из мер в данном направлении. Вторым шагом является инициатива Роскомнадзора против жестокого обращения с животными и незаконной их продажи. Статистика, показанная РКН, говорит об эффективном противодействии злу и жестокости в отношении братьев наших меньших», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт полагает, что стоит поддержать призыв ведомства активнее мониторить сеть Интернет на предмет обнаружения сайтов, размещающих видео- и фото- материалы насилия над животными.