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Один из пяти пострадавших в ДТП в Омске находится в тяжелом состоянии
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    Один из пяти пострадавших в ДТП в Омске находится в тяжелом состоянии

    9:44  1 Декабря 2017
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    Один из пяти пострадавших в ДТП в Омске находится в тяжелом состоянии

    Омск, 1 декабря. В результате ДТП с автобусом в Омске погибли три человека, пострадали пять человек, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло в 10:15 по местному времени (07:15 мск) на мосте 60-летия ВЛКСМ. По предварительным данным, что водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус.

    Один из пяти пострадавших в ДТП в Омске находится в тяжелом состоянии

    В результате ДТП погибли 3 человека, еще пятеро госпитализированы. Одни из пострадавших находится в реанимации, состояние еще четверых оценивается как средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Министерства здравоохранения Светлану Оспенникову.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #омск
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