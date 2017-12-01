Один из пяти пострадавших в ДТП в Омске находится в тяжелом состоянии

Омск, 1 декабря. В результате ДТП с автобусом в Омске погибли три человека, пострадали пять человек, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло в 10:15 по местному времени (07:15 мск) на мосте 60-летия ВЛКСМ. По предварительным данным, что водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус.

В результате ДТП погибли 3 человека, еще пятеро госпитализированы. Одни из пострадавших находится в реанимации, состояние еще четверых оценивается как средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Министерства здравоохранения Светлану Оспенникову.