В Ассоциации криптовалют и блокчейна объяснили, что стоит за взлетом биткоина

Москва, 1 декабря. Глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин прокомментировал резкий рост курса биткоина, не исключив, что к концу 2018 года его стоимость на торгах может достигнуть 100 тыс. долларов.

В пятницу, 1 декабря, согласно данным крупнейшей криптовалютной биржи Bitfinex, он держится на отметке 9,6 тыс. долларов. 29 ноября цена достигала даже 11 тыс. долларов.

По прогнозам эксперта, к концу текущего года стоимость биткоина вырастет до 14 тыс. Долларов. Кроме того, Припачкин рассказал, как самая известная криптовалюта может повести себя в следующем году.

На такой рост биткоина, по его словам, влияет, в частности, ежедневное открытие в мире от 20 до 30 тыс. электронных кошельков: «Приходит все больше и больше денег». Так, за последние несколько дней на рынки пришло более 10 млрд живых денег, отметил он, что и вызвало такой рост курса биткоина. При этом специалист подчеркнул, что этот рост будет продолжаться.

«Я думаю, что мы к концу года уже по нынешнему тренду увидим порядка 13—14 тыс. долларов, а 20 тыс. долларов в следующем году — это нормальная практика», — сказал Припачкин в комментарии RT.

Кроме того, он сообщил и о прогнозах, которые дают на этот счет американские экономисты, не исключившие даже стоимость биткоина в размере 100 тыс. долларов к концу 2018 года