Самедов рассказал, с какой сборной предпочел бы не встречаться на ЧМ-2018

Москва, 1 декабря. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что предпочел бы не встречаться со сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира.

Футболист отметил, что в этом вопросе солидарен с главным тренером национальной команды.

«Станислав Черчесов (главный тренер сборной России — прим. ФАН) назвал Испанию нежелательным соперником. Если взглянуть на вторую корзину, то, действительно, меньше всего хочется встретиться с ними», — сказал Самедов в интервью RT.

В то же время Самедов заметил, что гадать перед жеребьевкой особого смысла нет.

Напомним, Россия, как хозяйка чемпионата мира, перед жеребьевкой определена в первую корзину. Это значит, что подопечные Черчесова избегут встречи со сборными, наиболее успешно проведшими квалификационный турнир. Так на групповом этапе сборная Россия точно не сыграет с Бразилией, Германией, Португалией, Аргентиной, Францией, Бельгией и Польшей. В то же время представители второй корзины — например, команды Англии, Испании, Мексики или Хорватии — вполне могут стать соперниками российской сборной.