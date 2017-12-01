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Самедов рассказал, с какой сборной предпочел бы не встречаться на ЧМ-2018
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    Самедов рассказал, с какой сборной предпочел бы не встречаться на ЧМ-2018

    9:53  1 Декабря 2017
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    Самедов рассказал, с какой сборной предпочел бы не встречаться на ЧМ-2018

    Москва, 1 декабря. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что предпочел бы не встречаться со сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира.

    Футболист отметил, что в этом вопросе солидарен с главным тренером национальной команды.

    «Станислав Черчесов (главный тренер сборной России — прим. ФАН) назвал Испанию нежелательным соперником. Если взглянуть на вторую корзину, то, действительно, меньше всего хочется встретиться с ними», — сказал Самедов в интервью RT

    В то же время Самедов заметил, что гадать перед жеребьевкой особого смысла нет. 

    Напомним, Россия, как хозяйка чемпионата мира, перед жеребьевкой определена в первую корзину. Это значит, что подопечные Черчесова избегут встречи со сборными, наиболее успешно проведшими квалификационный турнир. Так на групповом этапе сборная Россия точно не сыграет с Бразилией, Германией, Португалией, Аргентиной, Францией, Бельгией и Польшей. В то же время представители второй корзины — например, команды Англии, Испании, Мексики или Хорватии — вполне могут стать соперниками российской сборной.   

     

    Автор: Федор Веснин
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    #испания #чм-2018 #самедов #сборная россии
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