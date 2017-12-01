Тайные армии против людей: Роман Носиков о том, как убрать Америку из Европы

До этого момента пройдет еще какое-то время, но все же настанет час, когда США придется уйти из Европы. Ну, или значительно свернуть свое присутствие в этом регионе.

И для этого ухода, как когда-то для ухода СССР из Восточной Европы, необходимо идеологическое обоснование.

Нужна вина и демонстрация слабости.

Слабость налицо

Со вторым пунктом на данный момент неплохо справляются Россия и Северная Корея. Россия унижает Америку в Сирии, КНДР — в области международной безопасности.

Беспомощность США — все очевиднее, а методы, с помощью которых они пытаются настаивать на своем всемогуществе, — все истеричнее.

Пока Москва запускает бомбардировщики, нефтепроводы и «Калибры», а Пхеньян — баллистические ракеты, Вашингтон вынужден устрашать мироздание запусками Григория Родченкова — действительно, в отличие от ракет Илона Маска, многоразового использования.

Комичность ситуации налицо. Но нужна вина.

В случае с СССР и блоком Варшавского Договора детонатором послужила Катынь с ее «особой папкой». Блок, созданный в Польше, в Польше же и распался.

На совести США много хорошего. Это бесчисленные интервенции, перевороты, соучастие в геноцидах и так далее. Но все это — Третий мир. Можно было бы, конечно, уцепиться за роль Штатов в создании террористических организаций на Ближнем Востоке, но это опять-таки — не слишком близко к Европе.

А Америке надо предъявить именно европейский счет.

У меня есть предложение — вспомнить одну не очень пока популярную, но вполне заслуживающую внимания историю.

Взрыв в Петеано

В 1972 году в городе Петеано взорвался автомобиль.

Ну, взорвался и взорвался. Тогда в Италии, да и вообще в Европе, много чего взрывалось. Виновными, как правило, признавались леворадикальные группировки. Политики призывали сплотиться, полиция хватала очередных еврокоммунистов, независимые свободные СМИ писали о террористической деятельности «Империи Зла» — СССР.

Так было и в том случае. В теракте обвинили «Красные бригады». Были арестованы две сотни итальянских коммунистов. Красное движение в Италии на долгие годы оказалось дискредитировано.

Но в 1984 году итальянский судья Феличе Кассон возобновил расследование инцидента в Петеано. Оно показало, что реальным исполнителем теракта являлась ультраправая антикоммунистическая группа «Ордине Нуово» («Новый порядок»). Причем взрывчатка была взята со складов НАТО, а координировались группа — в министерстве обороны Италии.

Арестованный Кассоном террорист «Нового Порядка» Винченцо Винчигерра дал показания, согласно которым «идеологическую аргументацию совершенной атаки выработали карабинеры, министр внутренних дел, таможня и военные и гражданские разведслужбы».

Взрыв в Петеано не был единственным или исключительным. К ответственности неонацистов также относят взрыв на Пьяцца Фонтана в Милане, в результате которого 16 человек погибли и 80 получили ранения. А также, например, взрыв 2 августа 1980 года на вокзале города Болонья — 85 человек убито, 200 ранено. И так далее.

Винчигерра заявил по этому поводу на суде: «Ты должен был атаковать гражданских лиц, женщин, детей, невинных людей, неизвестных людей, весьма далеких от любых политических игр. Причина была весьма простой. Предполагалось, что все это вынудит народ, население Италии обратиться к государственным органам с просьбой об обеспечении большей безопасности».

Таким образом, цель терактов была простой — «дестабилизация во имя стабилизации» и «создание в стране напряженности с целью усиления консервативных, реакционных общественных и политических тенденций».

Дальнейшее расследование, проведенное уже в 90-х годах, показало, что сеть тайных армий пронизывала всю Европу. Эти армии были прекрасно вооружены, их курировали спецслужбы их домашних стран и сотрудники ЦРУ.

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Они убивали коммунистов в Европе, а также склонных к компромиссу с коммунистами политиков — и с помощью своих пособников в госаппарате вешали вину на «красных радикалов».

В Европе по вине этих тайных армий погибли тысячи людей.

Против коммунизма и человечества

Когда советский солдат только подходил к Берлину, он, бывало, ел американскую тушенку «второй фронт» и возил снаряды на американских грузовиках, а в патронах советского солдата был насыпан бездымный порох американского производства.



Но США в те недели и месяцы заботились не только о лендлизе. Они решали задачу послевоенного переустройства Европы. Вашингтону было необходимо обеспечить американское доминирование на как можно большей территории.

С этой целью Штаты начали создавать на территории Европы подпольные антикоммунистические армии. Целью этих армий было подавление коммунистических настроений в западных странах. В том числе, с помощью политических убийств и организации переворотов.

Основой кадров стали нацисты. Нацистов курировало и обучало ЦРУ. Оно же ставило им задачи. Оказалось, что тайные армии действовали повсюду — во Франции, Бельгии, Турции… Именно тайная армия стояла за мятежом черных полковников в Греции.

Есть основания полагать, что провокационное сбитие российского боевого самолета над Сирией, а также попытка свержения президента Турции Реджепа Эрдогана — тоже дело рук так называемого «глубинного государства» — структуры, в которую развилась созданная в Турции тайная армия.

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По сути дела, наибольшая угроза миру на планете в данный момент исходит от структур, так или иначе созданных американскими спецслужбами с целью борьбы с коммунизмом. Оказалось: то, что враждебно коммунизму, — враждебно людям вообще.

Это достаточный по весу камень, который — при должной огранке и применении — может стать надгробным для политики подчинения Европы Америке.