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Общество
Полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по трем эпизодам получения взяток
Общество
Полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по трем эпизодам получения взяток
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    Полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по трем эпизодам получения взяток

    9:39  1 Декабря 2017
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    Полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по трем эпизодам получения взяток

    Москва, 1 ноября. Бывшему замначальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко предъявили обвинение по еще трем эпизодам получения взяток.

    Об этом в пятницу сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе. По его словам, ранее полковника только подозревали во взяточничестве, теперь ему предъявлено официальное обвинение.

    Под последними тремя эпизодами взяток имеются в виду полученные Захарченко дисконтная карточка ресторана, отдых в Сочи и сумма в размере 800 тысяч долларов.

    В настоящее время полковнику Захарченко выдвинуто обвинение во взяточничестве по пяти эпизодам.

    Напомним, сначала Захарченко обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в намеренном воспрепятствовании производства по делу. Однако в ходе обысков у полковника обнаружили почти девять миллиардов рублей.

    Ранее стало известно, что арестованные средства были размещены на счетах Следственного комитета России.

    Автор: Алексей Громов
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    #взятка #обвинение #полковник захарченко
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