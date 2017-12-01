Полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по трем эпизодам получения взяток

Москва, 1 ноября. Бывшему замначальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко предъявили обвинение по еще трем эпизодам получения взяток.

Об этом в пятницу сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе. По его словам, ранее полковника только подозревали во взяточничестве, теперь ему предъявлено официальное обвинение.

Под последними тремя эпизодами взяток имеются в виду полученные Захарченко дисконтная карточка ресторана, отдых в Сочи и сумма в размере 800 тысяч долларов.

В настоящее время полковнику Захарченко выдвинуто обвинение во взяточничестве по пяти эпизодам.

Напомним, сначала Захарченко обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в намеренном воспрепятствовании производства по делу. Однако в ходе обысков у полковника обнаружили почти девять миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что арестованные средства были размещены на счетах Следственного комитета России.