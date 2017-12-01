Аргентина признала гибель всех членов экипажа «Сан-Хуана»

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Власти Аргентины объявили о прекращении операции по спасению подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала в Атлантическом океане более двух недель назад.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби признал, что шансов спасти членов команды «Сан-Хуана» не осталось.

«Спасенных не будет», — цитирует РИА Новости представителя Военно-морских сил Аргентины.

Бальби отметил, что расчетное время, когда еще можно было надеяться на обнаружение живых членов экипажа, превышено вдвое. При этом никаких следов субмарины найдено не было.

Балби подчеркнул, что аргентинские власти сделали все возможное для спасения членов команды подлодки. Поиск субмарины теперь продолжат спустя некоторое время — для этого привлекут новые суда.

Напомним, подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находилось 44 члена экипажа.