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СМИ узнали, как ГАЗ возродит «Волгу» в новом варианте
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    СМИ узнали, как ГАЗ возродит «Волгу» в новом варианте

    9:20  1 Декабря 2017
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    СМИ узнали, как ГАЗ возродит «Волгу» в новом варианте

    Москва, 1 декабря. Представители нижегородского автомобильного завода ГАЗ рассказали планах по возможному возрождению легендарной «Волги». 

    Ранее о будущем выпуске этой модели заявлял председатель корпорации «Русские машины», активы которой включают производственные структуры «Группы ГАЗ». С момента интервью Зигфрида Вольфа прошло уже более восьми месяцев, но нижегородский завод не сообщал о проектировании  автомобиля.

    Мечты фанатов «Волги» развеял портал «Авто Mail.Ru», опубликовав интервью генерального директора компании «Группа ГАЗ»Вадима Сорокина, в котором он сообщил, что легковые автомобили «Волга» Горьковский автозавод ни разрабатывать, ни выпускать не будет. 

    «Когда мы приняли решение прекратить производство «Волги», на рынке была представлена 421-модель легковых автомобилей! Понятно, что быть 422-м интересно, но не прибыльно», – пояснил он.

    Однако автоэксперты портала не исключили, что Сорокин темнит, поскольку на вопросы о коммерческом варианте он так и не ответил. По словам источника издания, автомобиль может появиться в варианте «компактного фургончика», проект якобы уже вовсю разрабатывается на предприятии. Основой новинки послужит шасси Volkswagen Caddy, а внешне она будет напоминать «ГАЗель Next».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #газ #авто #волга
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