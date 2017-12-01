СМИ узнали, как ГАЗ возродит «Волгу» в новом варианте

Москва, 1 декабря. Представители нижегородского автомобильного завода ГАЗ рассказали планах по возможному возрождению легендарной «Волги».

Ранее о будущем выпуске этой модели заявлял председатель корпорации «Русские машины», активы которой включают производственные структуры «Группы ГАЗ». С момента интервью Зигфрида Вольфа прошло уже более восьми месяцев, но нижегородский завод не сообщал о проектировании автомобиля.

Мечты фанатов «Волги» развеял портал «Авто Mail.Ru», опубликовав интервью генерального директора компании «Группа ГАЗ»Вадима Сорокина, в котором он сообщил, что легковые автомобили «Волга» Горьковский автозавод ни разрабатывать, ни выпускать не будет.

«Когда мы приняли решение прекратить производство «Волги», на рынке была представлена 421-модель легковых автомобилей! Понятно, что быть 422-м интересно, но не прибыльно», – пояснил он.

Однако автоэксперты портала не исключили, что Сорокин темнит, поскольку на вопросы о коммерческом варианте он так и не ответил. По словам источника издания, автомобиль может появиться в варианте «компактного фургончика», проект якобы уже вовсю разрабатывается на предприятии. Основой новинки послужит шасси Volkswagen Caddy, а внешне она будет напоминать «ГАЗель Next».

