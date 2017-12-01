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Общество
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Политика
Российская редакция телерадиокомпании в Сирии рассказала об ужасах войны
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    Российская редакция телерадиокомпании в Сирии рассказала об ужасах войны

    9:19  1 Декабря 2017
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    Российская редакция телерадиокомпании в Сирии рассказала об ужасах войны

    Хмеймим, 1 декабря. Сотрудницы российской редакции Сирийской телерадиокомпании рассказали о жизни и работе в воюющей стране.

    Как отметила ведущая новостей Ирина Ахметова, она переехала в Сирию из Донбасса восемь лет назад. Изначально работала в Дамаске учителем и переводчиком. По ее словам, когда летят ракеты, а ты на работе, «просто садишься под стол и молишься любому богу – не важно».

    По словам другой ведущей Татяны Кологревой, бои в городе только один раз не позволили ей выйти в эфир. Она добавила, что в самом начале войны выпуск новостей Сирийской телерадиокомпании был единственным источником информации о том, что происходит в стране. Она подчеркнула, что сотрудники «слились с этой страной и стали ее частью». Она также вспомнила, что все заметили тот момент, когда началась российская военная операция в Сирии в 2015 году. Кологрева подчеркнула, что «сразу стало заметно, что все идет к миру».

    Как пишет РИА Новости, Сирийская телерадиокомпания работала в Дамаске и во время боев. В эфир каждые 30 минут выходили новости, в том числе на русском языке.

    Российская редакция телерадиокомпании в Сирии рассказала об ужасах войны

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #дамаск #сми
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