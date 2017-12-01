Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по трем эпизодам получения взяток
Общество
Специалисты завершили работы по восстановлению теплотрассы в Гольяново
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Специалисты завершили работы по восстановлению теплотрассы в Гольяново

    9:28  1 Декабря 2017
    58

    Специалисты завершили работы по восстановлению теплотрассы в Гольяново

    Москва, 1 декабря. Сотрудники МЧС и аварийные бригады закончили восстановительные работы на теплотрассе в московском районе Гольяново, где ранее прорвало трубу с горячей водой. В настоящее время устранены все последствия прорыва.

    «Принятые  меры по ликвидации последствий прорыва теплосети были достаточными, полными и своевременными», — приводит официальный сайт МЧС России комментарий ведомства. 

    В сообщении отмечается, что, благодаря слаженной работе аварийных бригад, подразделений МЧС России и других экстренных служб, удалось избежать тяжелых последствий. По информации медицинских работников, в результате аварии пострадали восемь человек. Более 600 тысяч жителей района Гольяново были переведены на резервную схему подачи тепла.

    Напомним, авария на трассе теплоснабжения произошла в ночь с 29 на 30 ноября. Причиной прорыва стала изношенность коммуникаций. Как уточняет «Телеканал 360», трубы на этом участке эксплуатировались уже давно и нуждались в ремонте.   

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #авария #ремонт #теплотрасса
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть