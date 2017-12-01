Специалисты завершили работы по восстановлению теплотрассы в Гольяново

Москва, 1 декабря. Сотрудники МЧС и аварийные бригады закончили восстановительные работы на теплотрассе в московском районе Гольяново, где ранее прорвало трубу с горячей водой. В настоящее время устранены все последствия прорыва.

«Принятые меры по ликвидации последствий прорыва теплосети были достаточными, полными и своевременными», — приводит официальный сайт МЧС России комментарий ведомства.

В сообщении отмечается, что, благодаря слаженной работе аварийных бригад, подразделений МЧС России и других экстренных служб, удалось избежать тяжелых последствий. По информации медицинских работников, в результате аварии пострадали восемь человек. Более 600 тысяч жителей района Гольяново были переведены на резервную схему подачи тепла.

Напомним, авария на трассе теплоснабжения произошла в ночь с 29 на 30 ноября. Причиной прорыва стала изношенность коммуникаций. Как уточняет «Телеканал 360», трубы на этом участке эксплуатировались уже давно и нуждались в ремонте.