Почти 90% электрокаров Tesla поступают на ремонт сразу после производства

Москва, 1 декабря. Почти 90% электрокаров Tesla сразу после производства отправляются на ремонт из-за выявленных дефектов.

О том, что машины выходят с конвейера с неисправностями, зарубежному информационному агентству Reuters рассказали на условиях анонимности сотрудники компании. По их словам, практически все электрокары нуждаются в ремонте еще до того, как поступают в продажу.

Также отмечается, что в настоящее время у Tesla накопилось порядка двух тысяч автомобилей, ожидающих ремонта. Дать официальные комментарии по этому поводу в компании отказались.

Напомним, в середине ноября, как сообщала «Газета.ру», Tesla представила самый быстрый автомобиль в мире.