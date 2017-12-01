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Общество
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Технологии
Почти 90% электрокаров Tesla поступают на ремонт сразу после производства
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    Почти 90% электрокаров Tesla поступают на ремонт сразу после производства

    8:53  1 Декабря 2017
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    Почти 90% электрокаров Tesla поступают на ремонт сразу после производства

    Москва, 1 декабря. Почти 90% электрокаров Tesla сразу после производства отправляются на ремонт из-за выявленных дефектов.

    О том, что машины выходят с конвейера с неисправностями, зарубежному информационному агентству Reuters рассказали на условиях анонимности сотрудники компании. По их словам, практически все электрокары нуждаются в ремонте еще до того, как поступают в продажу.

    Также отмечается, что в настоящее время у Tesla накопилось порядка двух тысяч автомобилей, ожидающих ремонта. Дать официальные комментарии по этому поводу в компании отказались.

    Напомним, в середине ноября, как сообщала «Газета.ру», Tesla представила самый быстрый автомобиль в мире.

    Автор: Алексей Громов
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    #tesla #авторынок #дефект #электокар
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