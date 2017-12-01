Настя и котики: певица Задорожная запустила метропоезд «Год экологии»

30 ноября в московском электродепо «Красная Пресня» был торжественно запущен новый тематический поезд «Год экологии».

Оформление поезда было реализовано Московским метрополитеном совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также научно-познавательной энциклопедией Planetpics. В дизайне вагонов отражены десять природно-климатических зон России. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии.

На торжественном запуске поезда побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Территорий у нас много

В электродепо «Красная Пресня» было необычайно многолюдно. Журналисты, организаторы и гости мероприятия собрались у нового красавца-поезда. В самом поезде гости внимательно рассматривали фотографии на стенах, а работники метрополитена без суеты проверяли вагоны и готовили состав к отправке.

Первым с приветственным словом к журналистам и гостям мероприятия обратился замдиректора департамента государственной политики и урегулирования вопросов в сфере окружающей среды Минприроды России Игорь Давыдов.

«Этот поезд действительно уникален. В нем вы сможете увидеть живописные виды нашей природы, наших заповедных территорий», — рассказал Давыдов.

По словам чиновника, всего в нашей стране 213 особо охраняемых территорий, из них 103 заповедника, 51 национальный парк и 59 заказников федерального уровня.

«В этом году было проведено около семи тысяч мероприятий на федеральном и региональном уровнях. Около 20 миллионов человек приняли в них участие, — продолжил чиновник. — Около полутора тысяч мероприятий были посвящены эколого-просветительской направленности. Основная цель — познакомить наших граждан с красотой нашей природы, научить бережному отношению к окружающей среде и привить полезные навыки экологической ответственности».

В метро — интереснее

Министерство природных ресурсов в этот год готовит к созданию новые заповедные территории. Уже созданы два национальных парка, и в правительстве РФ рассматривается постановление о создании еще пяти особо охраняемых природных территорий. Четыре таких территории находятся в стадии подготовки и согласования с органами федеральной власти.

«Год экологии заканчивается, но наши «зеленые» проекты будут продолжаться. Будем вместе с вами двигаться к экологически благополучному обществу, наверное, так же уверенно, как побежит по рельсам этот поезд Московского метрополитена», — пообещал Давыдов.

В свою очередь, первый заместитель начальника столичного метрополитена Роман Латыпов рассказал, сколько людей увидят новый поезд.

«Новый именной состав будет ходить по Кольцевой линии, одной из самых популярных линий Московского метро. Каждый день 750 тысяч пассажиров ездит по этой линии. По нашим расчетам, 2,6 млн пассажиров увидят этот поезд за те шесть месяцев, пока он будет ходить», — привел точные цифры Латыпов.

«У нас всегда есть пассажиры, которые стоят на платформе и ждут конкретный поезд, который они еще не видели. Надеемся, что этот поезд превзойдет ожидания наших пассажиров», — уверен чиновник.

Певица Анастасия Задорожная, амбассадор энциклопедии Planetpics, поделилась своими впечатлениями от проекта.

«Это просто потрясающая идея, сделать такое оформление поезда! — восхищается Анастасия. — Я в детстве много перемещалась в метро. Я завидую современным школьникам, что у них появится такая уникальная возможность по дороге так приятно и красочно узнавать мир. Рада быть к этому причастной».

Изюбрь и тамариск

После приветственных слов фотограф Антон Огарков провел экскурсию для гостей. Его фотографии, как и работы других фотографов, послужили материалом для оформления поезда.

Всего в составе пять вагонов, в каждом из которых представлено по две климатические зоны. На стенах поезда можно увидеть таких представителей российской флоры и фауны, как полярный мак, вороний глаз, тамариск, изюбрь, кит, чайка, лиса, ворона и заяц.

«За счет того, что у нас в стране предпринимаются меры по защите китов, их популяция увеличивается и в акваториях европейских морей», — рассказывает фотограф, указывая на изображение огромного млекопитающего.

«Ой, смотри, какие милые!», — восклицает Задорожная, указывая своей спутнице на изображение морских котиков.

По окончании экскурсии гости и организаторы отправились на поезде в первое путешествие по Кольцевой линии. Организаторы раздавали заходящим в вагоны пассажирам воздушные шарики и значки с изображениями животных.

Новый светлый и великолепно оформленный поезд будет курсировать по Кольцевой линии полгода. Спешите видеть!