КНДР не ставит условием переговоров признание ее ядерного статуса

Москва, 1 декабря. КНДР не ставит в качестве условия переговоров признание страны ядерной державой, заявил депутат Госдумы России Виталий Пашин.

По итогам визита в Северную Корею он рассказал, что признание ядерного статуса КНДР не является акцентом для Пхеньяна. Он отметил, что государство готово к диалогу, а «варианты, как это возможно — ядерная держава, либо носители — Пхеньян готов рассмотреть разные».

Как пишет РИА Новости, Пашин также добавил, что Северная Корея попросила повлиять Россию на ситуацию. Он подчеркнул, что нет задачи признания КНДР ядерной державой.

Как ранее писала Газета.ru, КНДР предлагала США мирное сосуществование с признанием ее ядерного статуса.

Ранее координатор группы по связям с парламентом КНДР, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что в КНДР готовы к переговорам по урегулированию кризиса, но не доверяют Вашингтону.