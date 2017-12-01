Вооружены до зубов: «ветераны АТО» выходят из-под контроля украинских силовиков

В ходе рабочего заседания министерство внутренних дел Украины обнародовало неутешительную для себя в частности и страны в целом статистику. Только по самым скромным подсчетам, количество совершенных бывшими участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе преступлений на территории от Ужгорода до Мариуполя выросло по сравнению с прошлым годом, как минимум, втрое.

Обладая арсеналами вывезенного из мятежного региона оружия, сотни «ветеранов» практически ежедневно осуществляют нападения на торговые точки, подрывают банковские терминалы и устраивают перестрелки в кафе, ресторанах и ночных клубах. Другие их «побратимы», примкнувшие к неонацистским группировкам, становятся участниками факельных шествий и показательных погромов. Местные власти признают, что бессильны перед подобной армией людей, не нашедших себя в мирной жизни. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Об этом поистине вопиющем случае мировая общественность узнала из источников ОБСЕ. В конце октября в городе Коломыя (Ивано-Франковская область) группа молодчиков в камуфляжной форме напала на прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, избила священника и похитила заступившегося за него 14-летнего мальчика. Испуганный подросток был обнаружен в лесу — избивавшие его похитители требовали «отречься от москалей» и заставляли петь «патриотические песни УПА»1 (организация запрещена в РФ).

В итоге региональная прокуратура возбудила против упомянутых похитителей дело по статье «хулиганство», предусматривающей денежный штраф или условное наказание. На вопрос европейских наблюдателей, чем обусловлено столь мягкая формулировка инцидента, блюстители закона заявили буквально следующее: «На церковь напали участники АТО. Их трогать нельзя, они — герои!»

Словосочетание «их трогать нельзя» наверняка относится и к некоторым активистам «Правого сектора»2 (организация запрещена на территории РФ), в ряды которых влились участники АТО из Сумской области. Под видом «солдат общественного патруля» более двадцати «донбасских ветеранов» занимались отъемом денег и техники у водителей и пассажиров автотранспорта в районе украинско-российской границы. Жалобы на противоправные действия «патрульных» подавать было бессмысленно: местная полиция методично составляла списки конфискованного, но до сих пор ни один пострадавший не получил от правоохранителей сколько-нибудь внятного объяснения относительно хода расследования.

«Подобных примеров из своей практики я могу привести как минимум полсотни, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН бывший оперуполномоченный управления уголовного розыска украинской столицы Валерий Т. — В настоящее время полицейские и даже некоторые сотрудники СБУ оказались связаны по рукам. «Наверху» не знают, что делать с распоясавшимися участниками боевых действий в Донбассе — вооруженных до зубов защитников родины сегодня идеализирует националистически настроенное большинство украинских граждан. Возвращаясь домой с передовой, добровольцы и военнослужащие ВСУ ставят обществу свои условия».

По сути, это правда. Так, например, под населенным пунктом Здолбунов (Ровенская область) националисты, представленные «ветеранами АТО», открыли огонь по полицейскому спецназу, пытавшемуся препятствовать незаконной добыче янтаря. В Днепре (бывший Днепропетровск) «атошники» показательно расстреляли патрульный автомобиль, предусмотрительно заставив полицейских ретироваться. А в Запорожской области вооруженные автоматами «ветераны» пообещали казнить каждого второго чиновника обладминистрации. При этом те же силовики во всех случаях предпочитали не вступать в прямой конфликт с «бунтарями».

«Сейчас можно сказать одно: команда Порошенко напоролась на оставленные ею же после событий Майдана грабли, — отметила в комментарии ФАН социальный психолог Елена Александрова. — Украинский президент клятвенно обещал всем участникам боевых действий в Донбассе какие-то мифические льготы, включая бесплатные коммунальные услуги, личные автомобили, земельные наделы и университетское образование для детей «ветеранов». В итоге за «коммуналку» они платят две трети от суммы платежки, личных авто не видят, а земельные наделы зачастую получают либо в болотах, либо вообще на территории кладбищ. Обманутые и раздраженные, они либо становятся легкой добычей «вербовщиков» из неонацистов и криминальных группировок, либо сводят счеты с жизнью, забирая при этом жизни окружающих. Контролировать вышедших из строя «героев» власть не в состоянии».

Кстати, в одном из постов на сайте правительства Украины в Интернете пользователь под псевдонимом «Наблюдатель» резонно заметил, что в ближайшем будущем необходимость в таких структурах, как полиция и судебные органы, отпадет за ненадобностью — дескать, все будут решать люди с оружием. В лучших традициях Кабмина пост был удален, но с этим мнением нельзя не согласиться: люди с оружием на Украине стали реальной силой. Силой, фактически побеждающей местных силовиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.