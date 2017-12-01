Черчесов о жеребьевке на ЧМ-2018: Примем любого соперника как должное

Москва, 1 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, волнуется ли перед жеребьевкой и как относится к допинговому скандалу вокруг российских олимпийцев.

Как пишет газета «Известия», Черчесов подчеркнул, что к допингу относится плохо, а к скандалам еще хуже. По его словам, если спортсмен употребляет допинг, запрещенные вещества нужно выявлять и решать вопрос с дисквалификацией. Он назвал процесс по российским олимпийцам «нездоровым ажиотажем», который не похож на объективное разбирательство. Черчесов отметил, что эта ситуация негативно влияет на олимпийское движение. Также Черчесов прокомментировал заявление адвоката Григория Родченкова о готовности предоствить ФИФА доказательства участия российских футболистов в «государственной программе допинга».

Он напомнил, что футболистов проверяют каждый раз, допинг-офицеры могут приезжать когда угодно и требовать проверки любого игрока. Он также подчеркнул: не думает, что кого-то из опытных футболистов это может выбить из колеи. По его словам, футболисты не воспринимают это как давление.

Также Черчесов рассказал, что не волнуется перед жеребьевкой на ЧМ-2018. Он добавил, что сборная примет любого соперника как должное.