ВМС США налаживают быструю модернизацию разведывательных технологий

Вашингтон, 1 декабря. Военно-морские силы США заинтересованы в оперативной модернизации средств разведки, которые могут быть доступны в ближайшие 20 лет.

Как следует из запроса ведомства, отдел электронного оборудования и радиоэлектронной борьбы ВМС США заинтересован в получении информации относительно потенциально доступных технологий и перспектив расширения возможностей военно-морской авиации в области разведки, наблюдения и сбора информации в ближайшие 5-20 лет.

Армия США, отмечается в документе, стремится наладить диалог с производителями для более быстрой модернизации средств разведки.

Как ранее сообщала «Газета.ру», спецслужбы США высоко оценили российскую технологию распознавания лиц.