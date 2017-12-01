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ВМС США налаживают быструю модернизацию разведывательных технологий
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    ВМС США налаживают быструю модернизацию разведывательных технологий

    8:35  1 Декабря 2017
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    ВМС США налаживают быструю модернизацию разведывательных технологий

    Вашингтон, 1 декабря. Военно-морские силы США заинтересованы в оперативной модернизации средств разведки, которые могут быть доступны в ближайшие 20 лет. 

    Как следует из запроса ведомства, отдел электронного оборудования и радиоэлектронной борьбы ВМС США заинтересован в получении информации относительно потенциально доступных технологий и перспектив расширения возможностей военно-морской авиации в области разведки, наблюдения и сбора информации в ближайшие 5-20 лет.

    Армия США, отмечается в документе, стремится наладить диалог с производителями для более быстрой модернизации средств разведки.

    Как ранее сообщала «Газета.ру», спецслужбы США высоко оценили российскую технологию распознавания лиц.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #технологии #разведка #армия
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