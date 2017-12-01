Письмо раздора: украинцы в соцсетях обсуждают послание Филарета патриарху Кириллу

Москва, 1 декабря. Глава непризнанного Киевского патриархата Филарет накануне попросил прощения у Архиерейского собора Русской православной церкви за раскол на Украине. Соответствующее письмо Филарет отправил московскому патриарху Кириллу.

Позднее в Киеве это сообщение опровергли, заявив, что в письме Филарета речь шла не о прощении, а о переговорах по вопросу признания автокефалии Украинской церкви Москвой.

Неоднозначная новость взорвала и соцсети, в которых послание Филарета также стало письмом раздора. Украинские пользователи выразили свое мнение насчет письма. Волна заявлений киевских СМИ о том, что сообщения о покаянии Филарета перед Москвой являются фейком, не смогла переубедить их в том, что Филарет сделал мудрый и смелый первый шаг.

Так, Дмитро Зеленський на своей странице в Facebook назвал произошедшее сенсацией. Он несколько усомнился в достоверности новостей о письме Филарета, однако предположил, что такой шаг главы Украинской церкви мог быть попыткой сформировать единую православную церковь на Украине.

«У меня два варианта. Первый – фейк из России. Второй – патриарх Филарет как мудрый пастырь решил объединить церкви Украины и сформировать Единую православную церковь на Украине», — сообщил он.

Порадовал жест украинского священнослужителя и Игоря Науменко.

«Ну и слава Богу! Хоть какой-то шаг навстречу», — написал он, отметив, что теперь не менее решительные меры потребуются со стороны московского патриарха Кирилла.

«Какой у нас все-таки мудрый патриарх Филарет», — коротко отметила Лариса Коренная.

«Молодец Патриарх, он поступил как христианин, теперь ответственность на Кирилле», — написал Святослав Батов.

Впрочем, не обошлось и без радикальной критики Филарета. Так, пользователь под ником Alex Astr возмутился и посоветовал украинскому патриарху писать в следующий раз сразу в Кремль, лично российскому президенту Владимиру Путину.

«Made in Лубянка», — в том же духе заметил Александр Рудык.

А Юрий Никитин решил, что появившиеся в Сети копии письма Филарета – «бумажка», на документ не похожая.

Однако более обоснованных комментариев сомневающиеся Интернет-пользователи оставить не смогли. В то же время более вдумчивые авторы в соцсетях говорили о том, что произошедшее приведет к снижению доверия к украинским СМИ, поскольку о письме Филарета украинцы узнали не от своих журналистов, а от российских корреспондентов.

«С содержимым письма-то все в порядке. Категорический непорядок — тот факт, что украинцы вообще и прихожане Киевского патриархата в частности узнают о нем постфактум из уст корреспондентов РИА Новости. Вот это вызывает некоторое удивление и даже неприятие», — заметил Виктор Трегубов.

Напомним, ранее «Газета.ру» сообщала, что в РПЦ подтвердили получение письма от Филарета и заявили о его подлинности.