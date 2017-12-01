Сирия дала возможность России испытать в боевых условиях новое вооружение — СМИ

Москва, 1 декабря. Сирийский конфликт дал возможность российской армии испытать новейшие образцы военной техники, пишет RT, ссылаясь на статью издания Circa.

По данным СМИ, Сирия дала уникальную возможность для России в военном развитии. По мнению журналистов, кроме возможности испытать новую технику, российские солдаты также приобрели реальный боевой опыт в пустынных условиях.

Как пишет Circa, российская армия смогла опробовать в боевых условиях истребитель Су-35 и дроны. На земле появились боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М».

Как подчеркивает Джим Филлипс из Heritage Foundation, впервые со времен развала СССР в 1991 году, российские солдаты принимают участие в конфликте за пределами своей страны и бывшего советского блока.

Также СМИ отметили, что сирийский конфликт помог РФ продвинутся в развитии программ беспилотников.