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Сирия дала возможность России испытать в боевых условиях новое вооружение — СМИ
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    Сирия дала возможность России испытать в боевых условиях новое вооружение — СМИ

    8:21  1 Декабря 2017
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    Сирия дала возможность России испытать в боевых условиях новое вооружение — СМИ

    Москва, 1 декабря. Сирийский конфликт дал возможность российской армии испытать новейшие образцы военной техники, пишет RT, ссылаясь на статью издания Circa.

    По данным СМИ, Сирия дала уникальную возможность для России в военном развитии. По мнению журналистов, кроме возможности испытать новую технику, российские солдаты также приобрели реальный боевой опыт в пустынных условиях.

    Как пишет Circa, российская армия смогла опробовать в боевых условиях истребитель Су-35 и дроны. На земле появились боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М».

    Как подчеркивает Джим Филлипс из Heritage Foundation, впервые со времен развала СССР в 1991 году, российские солдаты принимают участие в конфликте за пределами своей страны и бывшего советского блока.

    Также СМИ отметили, что  сирийский конфликт помог РФ продвинутся в развитии программ беспилотников. 

    Сирия дала возможность России испытать в боевых условиях новое вооружение — СМИ

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #су-35 #армия
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