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Общество
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Экономика
Россия запретила ввоз говядины и свинины из Бразилии с 1 декабря
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    Россия запретила ввоз говядины и свинины из Бразилии с 1 декабря

    8:15  1 Декабря 2017
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    Россия запретила ввоз говядины и свинины из Бразилии с 1 декабря

    Москва, 1 декабря. В России вступил в силу запрет на ввоз говядины и свинины из Бразилии в связи с обнаружением в мясе рактопамина (биодобавка для роста мышечной массы).

    Россельхознадзор сообщает, что по российскому законодательству применение рактопамина при производстве пищевой продукции запрещено.

    Россельхознадзор напомнил, что после проведенной в 2013-2014 годах работы министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии взяло на себя обязательство поставлять в Россию исключительно соответствующую требованиями РФ продукцию. Однако в 2017 году вновь были выявлены нарушения. В Россельхознадзор не исключают, что к этому могли привести серьезные структурные и кадровые изменения, произошедшие в Бразилии.

    Россия запретила ввоз говядины и свинины из Бразилии с 1 декабря

    Между тем, Ассоциация производителей животного белка (ABPA, объединяет крупнейших бразильских экспортеров свинины и мяса птицы) заявила, что бразильцы не используют рактопамин при производстве свинины для экспорта в Россию.

    Бразилия является одним из крупных поставщиков мяса в РФ. Однако, как считают эксперты, запрет бразильского мяса существенно не повлияет на цены в РФ, за исключением, возможно, колбас, так как замороженная свинина использовалась преимущественно в переработке.

    Как ранее сообщало «URA.RU», в марте текущего года власти Китая временно приостановили импорт мяса из Бразилии из-за коррупционного скандала. Тогда работающих в сфере здравоохранения бразильских чиновников подозревали в получении взяток ради выдачи разрешений на продажу испорченного мяса.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #россельхознадзор #бразилия #мясо #импорт
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