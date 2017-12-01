Родственники моряков с подлодки «Сан-Хуан» просят продолжить спасательную операцию

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Родственники членов экипажа пропавшей субмарины «Сан-Хуан» считают, что власти Аргентины должны пересмотреть решение о завершении операции по моряков.

Отец одного из моряков Луис Таглиапьетра заявил, что президент страны как верховный главнокомандующий должен отменить это несправедливое и неоправданное решение военных. Таглиапьетра указывает на то, что на данный момент по-прежнему «нет никаких вещественных доказательств, что членов экипажа нельзя спасти». Он добавил, что это решение «необъяснимо» на фоне того, что всего два дня назад после масштабной подготовки в зону поиска прибыло судно Sophie Siem с американской мини-субмариной, предназначенной для спасения экипажа подводных лодок.

Отец еще одного члена экипажа Хорхе Вильярреаль также считает, что пока нет никак подтверждений о гибели экипажа, необходимо «продолжать верить в лучшее».

Родственники моряков возмущены тем, что узнали о прекращении спасательной операции от журналистов, и представители ВМС даже не пытались с ними связаться.

Как ранее сообщала «Газета.ру», Россия приложит все усилия для поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан», заявили прибывшие в Аргентину российские специалисты.

Напомним, что аргентинские власти приняли решение прекратить операцию по спасению членов экипажа пропавшей подлодки. В то же время, поиски самой подводной лодки «Сан-Хуан» будут продолжены.