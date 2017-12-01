Американские СМИ испугались роботов российского производства

Вашингтон, 1 декабря. Соединенные Штаты Америки рискуют проиграть России и Китаю в развитии технологий из-за роботов и искусственного интеллекта, заявил обозреватель CNN Закари Коэн.

По словам журналиста, Москва и Пекин понимают значение искусственного интеллекта в разведке для экономики и обороноспособности.

Американский обозреватель вспомнил слова лидера России Владимира Путина о том, что мировое лидерство будет принадлежать государству, которое опередит другие страны в разработке искусственного интеллекта.

Как добавил журналист, в российской армии уже есть технологии, которые превосходят разработки других стран. По его словам, российскими учеными разрабатываются роботы, системы уничтожения беспилотников и крылатые ракеты, которые смогут анализировать информацию с радаров. Они также самостоятельно могут решать, какую им принять скорость или высоту и в каком направлении лететь.

Ранее эксперт рассказал о будущем искусственного интеллекта. Вооруженные силы России за последние пять лет в 11 раз увеличили количество роботов в своем арсенале, сообщил в ноябре замминистра обороны страны генерал армии Павел Попов.