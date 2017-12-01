Ученые из России разрабатывают самую безопасную вакцину от «кишечного гриппа»

Москва, 01 декабря. Ученые Федерального медико-биологического агентство России создают новую вакцину от ротавирусной инфекции, или так называемого «кишечного гриппа».

Как сообщают «Известия», вакцина вызывает меньше аллергических реакций, так как в отличие от широко используемых в мире препаратов, российская новинка основана не на живых штаммах, а на генномодифицированном белке.

«Препарат полностью воссоздает действие существующих импортных вакцин, при этом имеет дополнительные свойства — он менее аллергенный. Мы рассчитываем, что побочных эффектов будет минимум», — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории генетической инженерии вакцин НИИ Илья Духовлинов.

Кроме прочего, для производства новой вакцины не требуется импортное сырье. Это, во-первых, позволит не зависеть от поставок из-за границы. Во-вторых — обеспечит более низкую стоимость продукта, чем его импортных аналогов.

Добавим, что сейчас в мире, в том числе и в России, применяют вакцины, основанные на живых ослабленных штаммах вируса. ВОЗ рекомендовала к использованию «Ротарикс» и «РотаТек».