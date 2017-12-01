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Ученые из России разрабатывают самую безопасную вакцину от «кишечного гриппа»
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    Ученые из России разрабатывают самую безопасную вакцину от «кишечного гриппа»

    7:52  1 Декабря 2017
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    Ученые из России разрабатывают самую безопасную вакцину от «кишечного гриппа»

    Москва, 01 декабря. Ученые Федерального медико-биологического агентство России создают новую вакцину от ротавирусной инфекции, или так называемого «кишечного гриппа».

    Как сообщают «Известия», вакцина вызывает меньше аллергических реакций, так как в отличие от широко используемых в мире препаратов, российская новинка основана не на живых штаммах, а на генномодифицированном белке.

    «Препарат полностью воссоздает действие существующих импортных вакцин, при этом имеет дополнительные свойства — он менее аллергенный. Мы рассчитываем, что побочных эффектов будет минимум», — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории генетической инженерии вакцин НИИ Илья Духовлинов.

    Кроме прочего, для производства новой вакцины не требуется импортное сырье. Это, во-первых, позволит не зависеть от поставок из-за границы. Во-вторых — обеспечит более низкую стоимость продукта, чем его импортных аналогов.

    Добавим, что сейчас в мире, в том числе и в России, применяют вакцины, основанные на живых ослабленных штаммах вируса. ВОЗ рекомендовала к использованию «Ротарикс» и «РотаТек».

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #вакцина
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