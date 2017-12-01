Россияне стали чаще оплачивать покупки картами «Мир»

Москва, 1 декабря. Через два года Национальная система платежных карт может стать лидером платежных систем в России.

Как пишет газета «Известия», россияне все чаще пользуются картами «Мир», в том числе для оплаты ежедневных мелких трат. Ежемесячный оборот по российским картам вырос на 8% и достиг 10,8 тысячи рублей.

При этом средний чек по картам «Мир» снизился на 54% — до 780 рублей. Как полагают эксперты, в ближайшее время этот тренд продолжится. Благодаря этому, НСПК сможет стать лидером среди платежных систем в стране.

Ранее Газета.ru писала, что банковские карты «Мир» стали популярнее в шесть раз с начала 2017 года.