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Экономика
Россияне стали чаще оплачивать покупки картами «Мир»
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    Россияне стали чаще оплачивать покупки картами «Мир»

    7:42  1 Декабря 2017
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    Россияне стали чаще оплачивать покупки картами «Мир»

    Москва, 1 декабря. Через два года Национальная система платежных карт может стать лидером платежных систем  в России.

    Как пишет газета «Известия», россияне все чаще пользуются картами «Мир», в том числе для оплаты ежедневных мелких трат. Ежемесячный оборот по российским картам вырос на 8% и достиг 10,8 тысячи рублей.

    При этом средний чек по картам «Мир» снизился на 54% — до 780 рублей.  Как полагают эксперты, в ближайшее время этот тренд продолжится. Благодаря этому, НСПК сможет стать лидером среди платежных систем в стране.

    Ранее Газета.ru писала, что банковские карты «Мир» стали популярнее в шесть раз с начала 2017 года. 

    Россияне стали чаще оплачивать покупки картами «Мир»

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #карта мир
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