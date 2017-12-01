Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы
Политика
Депутат ГД: Гарантом переговоров в США Северная Корея видит только Россию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат ГД: Гарантом переговоров в США Северная Корея видит только Россию

    7:41  1 Декабря 2017
    41

    Депутат ГД: Гарантом переговоров в США Северная Корея видит только Россию

    Москва, 1 декабря. Координатор группы по связям с парламентом КНДР, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что в КНДР готовы к переговорам по урегулированию кризиса, но не доверяют США.

    Депутат сообщил, что КНДР «кроме России никому не верит». Он добавил, что по его мнению, «гарантом всех этих переговоров может быть только Россия».

    Тайсаев рассказал, что Пхеньян считает США недоговороспособной страной, напомнив о войне 1950-1953 годов:

    «На каждого жителя по бомбе скинули американцы. И после этого тоже постоянные санкции и так далее».

    Напомним, делегация России пребывает с визитом в КНДР с 27 ноября по 1 декабря. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Виталий Пашин рассказал об условии, при котором КНДР начнет переговоры с США. Власти КНДР могут пойти на определенный компромисс при признании КНДР Соединенными Штатами ядерной державой.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #кндр #переговоры
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть