Депутат ГД: Гарантом переговоров в США Северная Корея видит только Россию

Москва, 1 декабря. Координатор группы по связям с парламентом КНДР, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что в КНДР готовы к переговорам по урегулированию кризиса, но не доверяют США.

Депутат сообщил, что КНДР «кроме России никому не верит». Он добавил, что по его мнению, «гарантом всех этих переговоров может быть только Россия».

Тайсаев рассказал, что Пхеньян считает США недоговороспособной страной, напомнив о войне 1950-1953 годов:

«На каждого жителя по бомбе скинули американцы. И после этого тоже постоянные санкции и так далее».

Напомним, делегация России пребывает с визитом в КНДР с 27 ноября по 1 декабря. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Виталий Пашин рассказал об условии, при котором КНДР начнет переговоры с США. Власти КНДР могут пойти на определенный компромисс при признании КНДР Соединенными Штатами ядерной державой.