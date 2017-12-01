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О возможных последствиях запуска ракеты КНДР рассказал депутат Госдумы
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    О возможных последствиях запуска ракеты КНДР рассказал депутат Госдумы

    7:37  1 Декабря 2017
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    О возможных последствиях запуска ракеты КНДР рассказал депутат Госдумы

    Москва, 01 декабря. Депутат Госдумы Алексей Чепа, побывавший в Пхеньяне, рассказал о возможных последствиях запуска ракеты КНДР.

    «Северная Корея, по всей видимости, после пуска последней ракеты, возможно, будет готова разговаривать на новых условиях», — заявил зампред комитета ГД РФ по международным делам РИА Новости.

    При этом, как считает народный избранник, в настоящее время ни Соединенные Штаты, ни Северная Корея пока не демонстрируют готовности, необходимой для начала переговоров.

    «Соединенные Штаты Америки с момента предыдущего пуска ракеты не сделали ни одного шага для того, чтобы показать Северной Корее, что возможны переговоры», — посетовал депутат.

    При этом, продолжил Алексей Чепа, со стороны США слышны только угрозы, которых в КНДР не боятся.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #кндр
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