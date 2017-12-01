О возможных последствиях запуска ракеты КНДР рассказал депутат Госдумы

Москва, 01 декабря. Депутат Госдумы Алексей Чепа, побывавший в Пхеньяне, рассказал о возможных последствиях запуска ракеты КНДР.

«Северная Корея, по всей видимости, после пуска последней ракеты, возможно, будет готова разговаривать на новых условиях», — заявил зампред комитета ГД РФ по международным делам РИА Новости.

При этом, как считает народный избранник, в настоящее время ни Соединенные Штаты, ни Северная Корея пока не демонстрируют готовности, необходимой для начала переговоров.

«Соединенные Штаты Америки с момента предыдущего пуска ракеты не сделали ни одного шага для того, чтобы показать Северной Корее, что возможны переговоры», — посетовал депутат.

При этом, продолжил Алексей Чепа, со стороны США слышны только угрозы, которых в КНДР не боятся.

