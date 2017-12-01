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Политика
КНДР заявила, что не откажется от ядерной программы в сложившейся ситуации
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    КНДР заявила, что не откажется от ядерной программы в сложившейся ситуации

    7:30  1 Декабря 2017
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    КНДР заявила, что не откажется от ядерной программы в сложившейся ситуации

    Москва, 1 декабря. В КНДР не готовы отказаться от ядерной программы и отмечают, что Соединенные Штаты Америки вынуждают их «быть агрессивно настроенными». Об этом рассказал депутат Госдумы России Виталий Пашин, посетивший Северную Корею с составе делегации.

    По словам Пашина, российские специалисты предложили КНДР «дорожную карту», по которой в будущем страна сможет отказаться от ядерной программы. Однако, по данным депутата, Северная Корея заявила, что никогда не откажется от ядерной программы в сложившейся ситуации.

    В Пхеньяне также подчеркнули, что КНДР вынуждают быть «агрессивно настроенной».

    Ранее Газета.ru писала, что КНДР не приняла план по урегулированию ядерной ситуации, предложенный Россией и Китаем.

    КНДР заявила, что не откажется от ядерной программы в сложившейся ситуации

    Автор: Алия Садыкова
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    #кндр #ядерная программа
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