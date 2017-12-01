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Стало известно условие, при котором КНДР начнет переговоры с США
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    Стало известно условие, при котором КНДР начнет переговоры с США

    7:24  1 Декабря 2017
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    Стало известно условие, при котором КНДР начнет переговоры с США

    Пхеньян, 01 декабря. Северная Корея готова сесть за стол переговоров с США, правда, при выполнении одного важного условия.

    Как сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы РФ Виталий Пашин, власти КНДР могут пойти на определенный компромисс при признании КНДР Соединенными Штатами ядерной державой.

    Парламентарий недавно вернулся с Пхеньяна, где побывал в составе делегации Госдумы. По его словам, в столице Северной Кореи прошли встречи на разных уровнях, в том числе — с председателем Верховного народного собрания Ким Ен Намом.

    «В КНДР считают, что добились своей цели — стали «ядерной державой», и готовы вести переговоры с США. Но при этом корейская сторона выдвигает свое условие — КНДР должна быть признана державой», — отметил парламентарий.

    Один из аргументов, с помощью которого Пхеньян собирается убедить Вашингтон в достижении паритета, — ракета, способная достичь «любой точки США», — отмечает издание.

    Автор: Константин Терехов
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    #кндр #пхеньян
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