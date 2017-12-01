Стало известно условие, при котором КНДР начнет переговоры с США

Пхеньян, 01 декабря. Северная Корея готова сесть за стол переговоров с США, правда, при выполнении одного важного условия.

Как сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы РФ Виталий Пашин, власти КНДР могут пойти на определенный компромисс при признании КНДР Соединенными Штатами ядерной державой.

Парламентарий недавно вернулся с Пхеньяна, где побывал в составе делегации Госдумы. По его словам, в столице Северной Кореи прошли встречи на разных уровнях, в том числе — с председателем Верховного народного собрания Ким Ен Намом.

«В КНДР считают, что добились своей цели — стали «ядерной державой», и готовы вести переговоры с США. Но при этом корейская сторона выдвигает свое условие — КНДР должна быть признана державой», — отметил парламентарий.

Один из аргументов, с помощью которого Пхеньян собирается убедить Вашингтон в достижении паритета, — ракета, способная достичь «любой точки США», — отмечает издание.