Иракская армия готовится к финальному этапу операции против ИГ

Москва,1 декабря. В ближайшее время иракская армия начнет финальный этап операции против боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) в пограничных с Сирией районах страны.

Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра страны Саад аль-Хадиси, пишет газета «Известия». Сложность операции заключается в том, что искать террористов вооруженным силам Ирака придется на пустынных территориях.

«После того как иракская армия закончила освобождать населенные пункты страны, она теперь займется зачисткой пустынных районов, расположенных в пределах провинций Анбар и Найнава», — сообщил Саад аль-Хадиси.

Он отметил, что ранее контроль над этими территориями уже был восстановлен частично, теперь перед армией стоит задача освободить провинции от террористов полностью. Несмотря на то, что боевикам ИГ (запрещена в России) на руку особенности местности, в настоящее время у них нет сил для оказания значительного сопротивления или расширения зон присутствия, сказал аль-Хадиси.

Напомним, 21 ноября премьер-министр Ирака после освобождения от террористов последнего подконтрольного им населенного пункта, города Рава, сделал официальное сообщение о том, что «в военном плане с группировкой в стране покончено», однако зачистки продолжатся на территориях у границы с Сирией.

В то же время, как сообщалось ранее, в Сирии ИГ (запрещена в России) продолжает пытаться проводить контратаки в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.