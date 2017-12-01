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Иракская армия готовится к финальному этапу операции против ИГ
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    Иракская армия готовится к финальному этапу операции против ИГ

    7:24  1 Декабря 2017  /обновлено: 7:25  01 Декабря 2017
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    Иракская армия готовится к финальному этапу операции против ИГ

    Москва,1 декабря. В ближайшее время иракская армия начнет финальный этап операции против боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) в пограничных с Сирией районах страны.

    Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра страны Саад аль-Хадиси, пишет газета «Известия». Сложность операции заключается в том, что искать террористов вооруженным силам Ирака придется на пустынных территориях.

    «После того как иракская армия закончила освобождать населенные пункты страны, она теперь займется зачисткой пустынных районов, расположенных в пределах провинций Анбар и Найнава», — сообщил Саад аль-Хадиси.

    Он отметил, что ранее контроль над этими территориями уже был восстановлен частично, теперь перед армией стоит задача освободить провинции от террористов полностью. Несмотря на то, что боевикам ИГ (запрещена в России) на руку особенности местности, в настоящее время у них нет сил для оказания значительного сопротивления или расширения зон присутствия, сказал аль-Хадиси.

    Иракская армия готовится к финальному этапу операции против ИГ

    Напомним, 21 ноября премьер-министр Ирака после освобождения от террористов последнего подконтрольного им населенного пункта, города Рава, сделал официальное сообщение о том, что «в военном плане с группировкой в стране покончено», однако зачистки продолжатся на территориях у границы с Сирией.

    В то же время, как сообщалось ранее, в Сирии ИГ (запрещена в России) продолжает пытаться проводить контратаки в провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #ирак
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