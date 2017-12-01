В Госдуме РФ назвали «попыткой показать свою значимость» идею Дании по «Северному потоку-2»

Москва, 1 декабря. В Госдуме объяснили, почему Дания намерена помешать прокладке «Северного потока-2» в территориальных водах страны.

Ранее парламент Дании одобрил возможность запрета строительства газопровода через территориальные воды государства. По мнению первого зампреда комитета Госдумы России по энергетике Игоря Ананских, это решение говорит о «попытке показать свою значимость в общеевропейском деле».

Как пишет RT, Ананских добавил, что принятый документ можно считать «сигналом «Газпрому». При этом он подчеркнул, что серьезной юридической силы у этого документа нет.

Он подчеркнул, что правительство Евросоюза ранее одобрило сделку по «Северному потоку».

Напомним, «Северный поток-2» должен пересечь территориальные воды и исключительную экономическую зону Дании. Согласно проекту, протяженность участка газопровода в Дании составит 139 км.